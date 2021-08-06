Kaza yapan gencin yardımına trafik polisi koştu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde seyir halindeyken motosikletten düşen gencin yardımına bölgede devriye atan trafik polisi koştu.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin Darıca ilçesi Sokullu Caddesi ile Ahenk Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özcan A. isimli bir genç, motosikletiyle cadde üzerindeyken dengesini kaybederek düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde hafif yaralar açılan gencin yardımına, o sırada bölgede devriye atan trafik polisi koştu. Kaza yapan gencin yanına giden polis memuru, gence bir şeyi olup olmadığını sordu. Özcan A.'nın elindeki ve dizindeki yaraları göstermesi üzerine trafik polisi, yanındaki malzemelerle gence ilk yardım uyguladı. Gencin yaralarını sararak örnek bir davranış sergileyen polis memuru, vatandaşlardan takdir topladı. Özcan A., kendisine ilk yardım uygulayan polis memuruna teşekkür ederken, daha sonra ise hastaneye giderek tedavisini tamamladı. Polis memurunun kaza yapan gence yardım ettiği anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.