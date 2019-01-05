Kaza yapan otomobil kaldırımda bekleyen kadına çarptı: 1 yaralı

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi Sarı Mimazo Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ekrem Ö. (25) yönetimindeki 41 NV 378 plakalı otomobil, Deniz Ö. (22) idaresindeki 41 DZ 533 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile Deniz Ö. idaresindeki otomobil savrularak, o sırada kaldırımda bekleyen İjlal D.'ye (45) çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen kadın yaralanırken, Deniz Ö. yönetimindeki otomobil sinyalizasyon direğine çarparak durabildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan İjlal D. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.