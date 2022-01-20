Kaza yapan sürücünün yardımına zabıta ekipleri yetişti

İzmit'te, kar yağışı sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobilde bulunan anne ve çocuğunun yanına zabıta ekipleri koştu.

İzmit ilçesi Kurtuluş Bulvarında seyir halinde olan araç, kar yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Aracın içinde bulunan anne ve çocuğun yardımına ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri koştu. Büyükşehir zabıtası, kaza yapan araç sürücüsü anneye yardımcı olurken, küçük çocuğu da soğuk havada üşümemesi için kendi araçlarına aldı. Kaza yapan araç daha sonra zabıta ekiplerince çekiciyle kaldırıldı. Anne ve çocuğu ise zabıta ekipleri tarafından akrabalarına teslim edildi.