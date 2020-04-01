Kazan patlamasında yaralanan işçi kurtarılamadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde kazan patlaması sonucu yaralanan 31 yaşındaki Gökhan Altınışık adlı fabrika işçisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay 28 Mart günü Gebze'de bulunan suni deri, ayakkabı tabanı, kauçuk, yapıştırıcı ve boya üretiminde sektörlere ham madde temin eden bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dört gün önce Gebze'deki fabrikada çalışan 31 yaşındaki Gökhan Altınışık, üretim kazanının patlaması sonucu ağır yaralandı. Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Altınışık, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yanık ünitesinde tedavi altına alındı. Yaklaşık 4 gündür yaşam savaşı veren Altınışık, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Gebze'de ikamet eden Altınışık'ın 4 yıldır aynı fabrikada çalıştığı ayrıca nişanlı olduğu öğrenildi. Altınışık'ın cenazesi, hastanede tamamlanan işlemlerinin ardından Perşembe günü toprağa verilmek üzere Tunceli Nazımiye ilçesine gönderildi.