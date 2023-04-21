Kazandıkları kupaları depremzede çocuklara gönderdiler

Geleneksel Birimler Arası Spor Turnuvası sonucunda kazanan takımlar kupalarını depremzede çocuklara gönderdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin daire başkanlıkları ve iştiraklerinde çalışan personeli kaynaştırmak amacıyla organize ettiği 17. Geleneksel Birimler Arası Spor Turnuvası sonunda kazanan takımlara kupaları düzenlenen törenle verildi. Dereceye giren sporcular kazandıkları ödülleri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara gönderdi. Geçtiğimiz ekim ayında başlayan 17. Geleneksel Birimler Arası Spor Turnıvası'na Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin daire başkanlıkları ile bağlı iştiraklerinden 136 takım ve bin 60 çalışanı katıldı. Beş branşta düzenlenen organizasyonda futbolda Muhtarlık İşleri, basketbolda Spor Şube, voleybolda Spor Okulları, masa tenisinde Ulaşım Park ve bowlingde ise Gazoz Kapağı takımları mutlu sona ulaştı.