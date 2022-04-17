Kazaya karışan otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı

Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri su kanalına düştü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi D605 Karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç idaresindeki 41 FY 291 plakalı Tofaş marka otomobil ile Y.E idaresindeki 34 UE 9008 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Toyota marka otomobil bariyerlere savrulurken Tofaş marka otomobil ise yol kenarındaki su kanalına düştü. Su kanalına düşen otomobilin içerisinde yolcu olarak bulunan G.Y. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yol, kaza sebebiyle bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Ekipler tarafından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin kazadan dolayı yola dökülen cam parçalarını temizlemesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.