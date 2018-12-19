Kazayı senin yüzünden yaptım diyerek başına çekiçle vurdu

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de yaptığı trafik kazasında aracında 100 bin TL'lik zarar oluşan ve oluşan zararı tartıştığı arkadaşına ödetme teklifini kabul etmeyince başına çekiçle vurarak darp eden 4 kişi gözaltına alındı.

Olay Körfez 17 Aralık Pazartesi günü Körfez ilçesi Kirazlıyalı mevki'i ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye M.E.D.(23) adlı şahıs, kendisine ait araçla karıştığı trafik kazası sonrasında aracında oluşan 100 bin TL'lik zarara arkadaşı O.G.(32)'nin neden olduğunu iddia ederek yanına gitti. Körfez ilçesinde O.G. ile buluşan M.E.D., yaşadığı trafik kazasına aralarında yaşanan tartışma sonucu meydana geldiğini söyleyerek 100 bin TL'lik zararını ödemesini O.G.'ye teklif etti. O.G.'nin teklifi kabul etmemesi üzerine buluşma yerinden ayrılan M.E.D., bir hafta sonra O.G.'ye yeniden görüşme teklifinde bulundu.

Kirazlıyalı ormanlık alana buluşma için giden O.G.'nin yanına bir süre sonra iki ayrı araçla aralarında M.E.D.'nin de olduğu 4 kişi geldi. Araçtan inen M.E.D. ve arkadaşları, aracın zararının giderilmesi O.G.'ye yeniden teklif ettiler. Teklifi kabul etmeyen O.G.'nin başına çekiçle vurarak darp eden M.E.D., O.G.'nin abisini arayarak, 100 bin TL getirmemesi halinde kardeşini bırakmayacaklarını söyledi. Bunun üzerine O.G.'nin abisi Körfez ilçesinde bulunan polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Kaza masrafını ödemeyince başına çekiçle vurdular

M.E.D. ve yanındaki 3 kişi, yaklaşık 1 saat alıkoydukları O.G.'yi elindeki 2 cep telefonunu gasp ederek Derince ilçesinde bir petrol istasyonuna bırakarak gözden kayboldular. Kendi imkanları ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek tedavi olan O.G. ise daha sonra Körfez Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu.

Polisin takibi sonrası 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Şikayetin ardından inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kiralık araçla ormanlık alana gittikleri belirlenen M.E.D. ve 3 kişiyi takibe aldı. Takibin ardından olaya karıştığı belirlenen aracın İzmit Yenişehir Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler, yaptıkları takip sonucunda M.E.D., C.B. ve Y.D.'yi Yenişehir'de Y.T.'yi ise Körfez'de gözaltına aldı. İşlemleri için polis merkezine götürülen 4 şüphelinin yapılan incelemelerinde kasten yaralama ve tehdit suçlarından çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi. Emniyette işlemlerinin ardından 4 şüpheli, Körfez Adliyesine sevke edildi.