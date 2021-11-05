İhlas Haber Ajansı

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KBSL: İzmit Belediyespor: 67 - Bursa BŞB: 77

77 mağlup oldu.



Salon: İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu


Hakemler: Polat Parlak, Ahmet Taner İbin, Sibel Koç


UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 14, Gülse Uğur 2, Nuran Tutsak, Melisa Korkmaz 4, Sıla Dikmenoğulları, Marina Solopova 8, Nirra Fields 18, Viktoria Vladimirovna Mircheva 5, Kristina Jasmine Higgins 14


Başantrenör: Hasan Fırat Okul


Bursa Büyükşehir Belediyespor: Claudia Monica Cuic 20, Gizem Mürüvet Uca 8, İlemnur Akengin, Merve Arı 10, Duygu Özen 6, Gonca Karataş, Saranda Daci 2, Ferda Yıldız 2, Victoria Ayo Macaulay 21, Kathleen Mae Doyle 8


Başantrenör: Aydın Uğuz


1. Periyot: 18-20 (Bursa BŞB lehine)


Devre: 30-36 (Bursa BŞB lehine)


3. Periyot: 54-58 (Bursa BŞB lehine)

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