KBSL: İzmit Belediyespor: 90 - Elazığ İl Özel İdare: 74

74 mağlup etti.
Salon: Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu
Hakemler: Tolga Edis, Batuhan Kümükoğlu, Yarkın Keskin
İzmit Belediyespor: İdil Türk 14, Gülse Uğur 8, Nuran Tutsak, Melisa Korkmaz 8, Marina Solopova 8, Nirra Fields 31, Viktoria Viladimirovna Mircheva 9, Kristina Jasmine Higgins 12
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Elazığ İl Özel İdare: Aysel Bakır, Şuğranur Hatice Sönmez 10, Esma Çelen Türk 4, Angeliki Vintsilaiou 17, Nur Nihan Dabakoğlu 6, Melike Yalçınkaya 19, Chanel Mokango Modiri 18
Başantrenör: Mehmet Özkan
1. periyot: 20-28 (Elazığ İl Özel İdare lehine)
Devre: 42-41 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 66-56 (İzmit Belediyespor lehine)