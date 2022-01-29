İhlas Haber Ajansı

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KBSL: İzmit Belediyespor: 90 - Elazığ İl Özel İdare: 74

74 mağlup etti.



Salon: Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu


Hakemler: Tolga Edis, Batuhan Kümükoğlu, Yarkın Keskin


İzmit Belediyespor: İdil Türk 14, Gülse Uğur 8, Nuran Tutsak, Melisa Korkmaz 8, Marina Solopova 8, Nirra Fields 31, Viktoria Viladimirovna Mircheva 9, Kristina Jasmine Higgins 12


Başantrenör: Hasan Fırat Okul


Elazığ İl Özel İdare: Aysel Bakır, Şuğranur Hatice Sönmez 10, Esma Çelen Türk 4, Angeliki Vintsilaiou 17, Nur Nihan Dabakoğlu 6, Melike Yalçınkaya 19, Chanel Mokango Modiri 18


Başantrenör: Mehmet Özkan



1. periyot: 20-28 (Elazığ İl Özel İdare lehine)


Devre: 42-41 (İzmit Belediyespor lehine)


3. Periyot: 66-56 (İzmit Belediyespor lehine)

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