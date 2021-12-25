KBSL: UMF Yapı İzmit Belediyespor: 51 - Antalya 07 Basketbol: 60

Ev sahibi ekibin en skorer yabancısı Nirra Fields'in gerekçesiz gelmediği maçtan önce, vefat eden milli takımın eski sporcularından ve Türkiye Basketbol Federasyonu eski yöneticilerinden Nuri Tan için saygı duruşunda bulunuldu.

Salon: İzmit Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Serhat Büker, Benhür İrcel, Sibel Koç

UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 9, Gülse Uğur 7, Melisa Korkmaz 12, Sıla Dikmenoğulları 2, Marina Solopova 7, Viktoria Vladimirovna Mircheva 2, Kristina Jasmine Higgins 12

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 5, Naile Çırak 5, Gmrice Louise Davis 15, Sera Özelçi 3, Öykü Taşkın, Luca Ivankovic 12, İlsu Darıcıoğlu 14, Beril Albayrak 6

Başantrenör: Rıza Darendelioğlu

1. Periyot: 10-9 (İzmit Belediyespor lehine)

Devre: 16-26 (Antalya 07 Basketbol lehine)

3. Periyot: 34-38 (Antalya 07 Basketbol lehine)