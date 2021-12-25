KBSL: UMF Yapı İzmit Belediyespor: 51 - Antalya 07 Basketbol: 60

60 mağlup oldu.
Ev sahibi ekibin en skorer yabancısı Nirra Fields'in gerekçesiz gelmediği maçtan önce, vefat eden milli takımın eski sporcularından ve Türkiye Basketbol Federasyonu eski yöneticilerinden Nuri Tan için saygı duruşunda bulunuldu.
Salon: İzmit Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Serhat Büker, Benhür İrcel, Sibel Koç
UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 9, Gülse Uğur 7, Melisa Korkmaz 12, Sıla Dikmenoğulları 2, Marina Solopova 7, Viktoria Vladimirovna Mircheva 2, Kristina Jasmine Higgins 12
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 5, Naile Çırak 5, Gmrice Louise Davis 15, Sera Özelçi 3, Öykü Taşkın, Luca Ivankovic 12, İlsu Darıcıoğlu 14, Beril Albayrak 6
Başantrenör: Rıza Darendelioğlu
1. Periyot: 10-9 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 16-26 (Antalya 07 Basketbol lehine)
3. Periyot: 34-38 (Antalya 07 Basketbol lehine)