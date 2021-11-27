KBSL: UMF Yapı İzmit Belediyespor: 61- Botaş: 69

69 mağlup olduSalon: Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor SalonuHakemler: Fatih Arslanoğlu xx, Mustafa Candemir xx, Gürkan Demir xxUMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk xx 9, Gülse Uğur xx 11, Melisa Korkmaz x 4, Sıla Dikmenoğulları, Marina Solopova xx 7, Nirra Fields xx 9, Viktoria Vladimirovna Mircheva x 4, Kristina Jasmine Higgins xxx 17Başantrenör: Hasan Fırat OkulBotaş: Ceren Gökdemir x, Ayşe Cora xxx 12, Annamaria Prezelj xx 5, Hatice Pelin Gülçelik xxx 11, Sehernaz Çidal xx 2, Tilbe Şenyürek xxx 13, Işılay Eğin x, Aija Jurjane xxx 8, Jazmine Elizabeth Davis xxx 18Başantrenör: Cihat Barış Akgün1.
69 mağlup oldu
Salon: Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Mustafa Candemir, Gürkan Demir
UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 9, Gülse Uğur 11, Melisa Korkmaz 4, Sıla Dikmenoğulları, Marina Solopova 7, Nirra Fields 9, Viktoria Vladimirovna Mircheva 4, Kristina Jasmine Higgins 17
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Botaş: Ceren Gökdemir, Ayşe Cora 12, Annamaria Prezelj 5, Hatice Pelin Gülçelik 11, Sehernaz Çidal 2, Tilbe Şenyürek 13, Işılay Eğin, Aija Jurjane 8, Jazmine Elizabeth Davis 18
Başantrenör: Cihat Barış Akgün
1. Periyot: 13-29 (Botaş lehine)
Devre:29-45 (Botaş lehine)
3. Periyot: 46-52 (Botaş lehine)