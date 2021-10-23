KBSL: UMF Yapı İzmit Belediyespor: 85 - Beşiktaş HDI Sigorta: 67

67 mağlup etti.
Salon: Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu
Hakemler: Ayşenur Yazıcıoğlu, Alper Elçikoca, Münevver Özemre
UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 4, Gülse Uğur, Melisa Korkmaz 22, Nehir Ulufer 3, Sıla Dikmenoğulları, Emel Sığırcı, Nirra Fields 30, Viktoria Vladimirovna Mircheva 2, Defne Paylar, Kristina Jasmine Higgins 14, Gabriela Marginean 10
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Beşiktaş HDI Sigorta: İlze Jakobsone 13, Şelale Kepenç 6, Ceyda Necmiye Bekar, İremnaz Topuz 12, Özge Yavaş 9, Elif Bayram 2, Paulina Hersler 4, Meighan Sharee Simmons 13, İlayda Güner 8, Melek Uzunoğlu
Başantrenör: Erdal Erdinç
1. Periyot: 24-14 (UMF Yapı İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 43-35 (UMF Yapı İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 71-45 (UMF Yapı İzmit Belediyespor lehine)