KBSL: UMF Yapı İzmit Belediyespor:82- Çankaya Üniversitesi:79

79 mağlup etti.
Salon: İzmit Atatürk Spor
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Cemil Uygül, Seda Esen
UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 8, Gülse Uğur 5, Melisa Korkmaz, Sıla Dikmenoğulları, Nirra Fields 27, Viktoria Vladimirovna Mircheva 16, Kristina Jasmine Higgins 12, Nikolina Babic 12
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Çankaya Üniversitesi: Özge Kavurmacıoğlu 6, La Tanya Chantella White 10, Elina Babkina Dikaioulaku 19, Derin Yaya 20, Kübra Erat 3, Melike Tuğba Oral 3, Alexis Sade Prince 18, İnci Güçlü
Başantrenör: Hasan Çağrı Özek
1. Periyot: 22-23 (Çankaya Üniversitesi lehine)
Devre: 46-35 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 70-59 (İzmit Belediyespor lehine)