İhlas Haber Ajansı

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KBSL: UMF Yapı İzmit Belediyespor:82- Çankaya Üniversitesi:79

79 mağlup etti.



Salon: İzmit Atatürk Spor


Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Cemil Uygül, Seda Esen


UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 8, Gülse Uğur 5, Melisa Korkmaz, Sıla Dikmenoğulları, Nirra Fields 27, Viktoria Vladimirovna Mircheva 16, Kristina Jasmine Higgins 12, Nikolina Babic 12


Başantrenör: Hasan Fırat Okul


Çankaya Üniversitesi: Özge Kavurmacıoğlu 6, La Tanya Chantella White 10, Elina Babkina Dikaioulaku 19, Derin Yaya 20, Kübra Erat 3, Melike Tuğba Oral 3, Alexis Sade Prince 18, İnci Güçlü


Başantrenör: Hasan Çağrı Özek


1. Periyot: 22-23 (Çankaya Üniversitesi lehine)


Devre: 46-35 (İzmit Belediyespor lehine)


3. Periyot: 70-59 (İzmit Belediyespor lehine)

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