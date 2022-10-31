Kebapçı dükkanında çıkan yangın korkuttu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kebapçı dükkanının bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın, Denizciler Caddesi'nde bulunan kebapçı dükkanında çıktı. Edinilen bilgiye göre, kebapçı dükkanının bacasında çıkan yangın paniğe sebep oldu. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merdivenli araç ile bacaya uzanarak yangını söndürmeye çalıştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle ufak çaplı maddi hasar oluşurken, dumandan kimsenin etkilenmediği belirlendi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.