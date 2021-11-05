Kediyi ezmemek manevra yapınca takla attı, kaza anı kameraya yansıdı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil manavın duvarına çarparak takla attı. 5 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü B.T., 41 SS 252 plakalı Peugeot marka otomobil ile seyir halindeyken bir yavru kedinin, ölen annesinin yanına gitmek için aniden yola atladığını fark etti. Kediye çarpmamak için ani manevra yapan B.T., aracın kontrolünü kaybetti. Otomobil yol kenarındaki araçları geçerek manavın duvarına çarptı ve takla atarak durabildi. Otomobil içerisinde bulunan 5 kişi çevredekilerin yardımıyla pencereden ve bagaj kısmından çıkarıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Takla atan otomobil ise olay yerine gelen çekiciyle düzeltildikten sonra kaymaya başladı ve polis aracına vurmaktan çevredeki vatandaşların yardımıyla son anda kurtarıldı.

Öte yandan kaza anı ise manavın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.