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Kefken Merkez Cami şadırvanı yenilendi

Kocaeli’de vatandaşların talebi üzerine, Kandıra Kefken Merkez Camisi’nin tuvalet ve şadırvanları tamamen yenilendi.

Kocaeli'de vatandaşların talebi üzerine, Kandıra Kefken Merkez Camisi'nin tuvalet ve şadırvanları tamamen yenilendi.


Hizmete sunduğu sosyal tesisler ile vatandaşların hayatına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ibadethanelerin bünyesinde bulunan yerlerde de çalışmalar gerçekleştiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatı ile Kandıra Kefken Merkez Camisi'nin tuvalet ve şadırvanı, Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamen yenilendi. Başkan Büyükakın'ın Kefken Mahalle ziyareti sırasında vatandaşlar, cami tuvalet ve şadırvanın yenilenmesi isteklerini dile getirdi. Vatandaşların isteğinin ardından Başkan Büyükakın'ın talimatı ile Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kefken Merkez Camisinin tuvalet ve şadırvanları tamamen yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.


Şehir nüfusunun yoğun olarak yaşadığı ilçe merkezlerinde çalışmaları aralıksız sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aynı önemi köylere de veriyor. Kırsal kesimlerde ulaşım, sosyal tesis ve diğer ihtiyaçlar hızlı bir şekilde gideriliyor.

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