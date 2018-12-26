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Kefken modern yatırımlarla gelişiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra’nın Kefken Mahallesi’nde modern muhtarlık binası ve kapalı pazar alanı inşa ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra'nın Kefken Mahallesi'nde modern muhtarlık binası ve kapalı pazar alanı inşa ediyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kente kullanışlı ve modern yapılar kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kandıra'nın Kefken Mahallesi'nde yeni muhtarlık binası ve kapalı pazar yeri inşa ediliyor. Özellikle yaz aylarında pazar günü Kefken meydanında kurulan semt pazarı tatilci yoğunluğuyla birleşince trafikte sıkıntılar oluşuyordu. Halk pazarının yeni kapalı pazar alanına taşınmasıyla hem meydanda trafik yoğunluğu yaşanmayacak, hem de vatandaşlar daha ferah bir ortamda alışveriş yapabilecek.



Kefken Mahallesi'nde inşa edilen yapının muhtarlık binası şekillendi. Binanın seramik döşeme ve duvar kaplama işlemi devam ediyor. Alçıpan asma tavanların alçı sıva imalatının tamamlanmasına az kalırken iç cephe boya imalatı başladı. Dış cephe duvar kaplamasında kullanılacak olan ahlat taşı ve Kandıra taşları döşenmeye başladı. Kapalı pazarın da yer alacağı alana, beton serimi gerçekleştirildi. Çalışmaları süren proje toplamda bin 500 metrekare alanı kaplayacak.

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