İhlas Haber Ajansı

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Kendini jandarma olarak tanıtıp para toplayan şahıs yakalandı

Kocaeli’de kendini jandarma personeli olarak tanıtarak gazi ve şehit dernekleri adına para topladığını söyleyerek vatandaşları kandıran şahıs, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Kocaeli'de kendini jandarma personeli olarak tanıtarak gazi ve şehit dernekleri adına para topladığını söyleyerek vatandaşları kandıran şahıs, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.


Kocaeli'de kendisini jandarma personeli olarak tanıtan bir kişinin şehit ve gazi dernekleri adına para topladığı ihbarını alan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yasal olmadan para toplayan ve 14 suç kaydı bulunan B.Ö., topladığı paralarla birlikte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahsın ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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