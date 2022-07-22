Kendisinden haber alınamıyordu, kızı ve komşuları tarafından ölü bulundu

Kocaeli'de kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki adam, kızı ve komşuları tarafından evinde ölü bulundu. Ekipler, yaşlı adamın ölümünde şüpheli bir durum olup olmadığını araştırmak için çalışma başlattı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi Kırçiçeği Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası eşi Leman Öztürk'ü yaklaşık bir hafta önce hastaneye kaldıran 75 yaşındaki Nihat Öztürk, bu süre zarfında evde tek başına kaldı. 3 gün boyunca komşularının Nihat Öztürk'ten haber alamaması üzerine yan apartmanda bulunan kızına haber verildi. Kapının açılmasıyla yaşlı adamın yerde hareketsizce yattığını gören kızı ve komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın 3 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, Nihat Öztürk'ün ölümünde şüpheli bir durum olup olmadığını araştırmak için çalışma başlattı