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Kendisinden haber alınmayan adam için ekipler seferber oldu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan 62 yaşındaki adamı bulmak için ekipler seferber oldu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan 62 yaşındaki adamı bulmak için ekipler seferber oldu. Geniş çaplı arama başlatan ekipler herhangi bir bulguya rastlamadı.


Alınan bilgiye göre, Gölcük'ün Saraylı Mahallesi'nde tek yaşayan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan 62 yaşındaki Erol Eryürek için ekipler çalışma başlattı. AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerinin katıldığı geniş çaplı aramada Eryürek'in gidebileceği yerler adeta didik didik edildi. 2 günden beri kayıp olan adamı aramak için seferber olan ekipler, henüz bir bulguya rastlayamazken, arama çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü öğrenildi.

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