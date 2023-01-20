Kendisini savcının manevi oğlu, eşini ise hakim olarak tanıttı, mağduru da savcının akrabası ile evlendirme umuduyla dolandırdı

Kocaeli'de şoför olarak taksisinde çalışan kişiye savcının manevi oğlu olduğunu, adliyede görülen davasıyla ilgili kendisine yardımcı olacağını söyleyerek dolandırdı. Sahte savcı rolüne giren kişiyle görüntülü konuşma yapan ve buna inanan mağdur şahıs, aynı zamanda savcının akrabası ile evlenme umuduyla da kandırıldı. Buna benzer yöntemlerle 2 kişiyi 225 bin TL zarara uğratan 2 şahıs hakim karşına çıktı.

İddiaya göre Güngör Aracı (39), taksici arkadaşı O.Y. arasında bulunan davayla ilgili konuyu yanında çalışan Mehmet K.'ye bahsetti. Bunun üzerine Mehmet K. Kocaeli adliyesinde görevli Cumhuriyet savcısı İsmail Mutlu Göktaş'ın manevi oğlu olduğunu, dosyadaki işlemleri Güngör Aracı lehine yapabileceğini söyledi. Buna inan Güngör Aracı, savcı ile tanışmayı kabul etti. Mehmet K. bir arkadaşını Cumhuriyet savcısı sıfatıyla Güngör Aracı'yla tanıştırmasıyla şahıslar amacına ulaştı. Güngör Aracı'nın taksisinde şoförlük yapan Mehmet K., bu plan sayesinde takside elde ettiği geliri müştekiye vermeyerek kendisine menfaat sağladı. Güngör Aracı adliyeye gidip gerçek savcı İsmail Mutlu Göktaş ile tanışmasıyla dolandırıcıların planı yarım kaldı. Gerçeği öğrenen Güngör Aracı şahıslardan şikayetçi oldu.

Defalarca aynı yöntemi denemiş

2. olayda ise Mehmet K.'nin Özer Özden isimli vatandaşın silah ruhsatı almak için tekrardan savcı İsmail Mutlu Göktaş'ın ismini kullanarak yardımcı olacağını söyledi. Daha sonra Özer Özden, Mehmet K.'nin sürekli işi ertelemesiyle dolandırıcı olduğunu anlayarak irtibatını kesti. 3. Olayda ise Mehmet K.'nin kazı izni için belge isteyen Mehmet Tekin'e istihbaratta tanıdıklarını olduğunu ve yardımcı olacağını söyleyerek müştekiyi 200 bin TL zarar uğrattı. Polis ekiplerinin fiziki ve teknik takibi neticesinde Mehmet K. ve Ömer Faruk Ş. 17 Haziran 2022'de yakalandı. İfadeleri alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Mehmet beni savcının akrabası ile evlendireceğini söyledi"

Başından geçen olayları anlatan mağdur Güngör Aracı, "2021 yılı ağustos ayında aynı mahallede oturduğumuz Mehmet K. yanıma gelerek, durakta bana ait ticari taksi de şoförlük yapmak istediğini söyledi. Bende kabul ettim ve araçta şoförlük yapmaya başladı. Bir gün Mehmet K.'ye aynı taksi durağında çalışan ve ticari taksisi bulunan O.Y. ile hukuki davam olduğunu, Kocaeli Asliye Ceza mahkemesinde duruşmanın devam ettiğini, bu şahıs ile bir sorunu olduğu zaman polisi aramasını söyledim. Bunun üzerine Mehmet bana Kocaeli Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı İsmail Mutlu Göktaş'ın manevi oğlu olduğunu, gerekirse beni görüntülü konuşturabileceğini söyleyince kabul ettim. Mehmet, beni savcı olarak tanıttığı kişiyle görüntülü konuşturdu. Mehmet, savcının benim O.Y. ile ilgili dosyalarımda üç tane iyi avukatı ayarlayacağını söyledi. Hatta Mehmet beni savcının akrabası ile evlendireceğini söyledi. Mehmet kendi eşini bana hakime hanım olarak tanıtarak görüntülü görüştürdü. Adı geçen savcının makamına geldiğimde gerçekler ortaya çıktı ve dolandırıldığımı öğrendim. Telefonda görüştüğüm kişi Ömer Faruk Ş.'nin sesine benzemektedir ancak kendisini bizzat görmemiştim. Mehmet K. bana ait takside 3 ay çalıştı bana hiç para vermediği gibi beni 25 bin TL zarar uğrattı, şikayetçiyim" dedi.

"Müze müdürü ile istihbarattan tanıdıkları varmış"

Mağdur olduğunu söyleyen Mehmet Tekin (38), "Sanık Mehmet'in çalıştığı durağa yakın bir yerde çay ocağında çalışıyordum. Define işlerine meraklı bir kişiyim, yıllardır bu işi yaparım. Mehmet'le görüştüğümüzde Ankara'dan müze müdürü ile istihbarattan bir kişi ile tanıştığını söyledi. Bu olaylar nedeniyle benden 5 bin 400 TL para aldı, ayrıca gümrükten istihbaratın yakaladığı 140 bin avroluk makineyi sadece KDV ödeyerek alabileceğimizi söyledi. 12 bin TL KDV parası adı altında benden para aldı. Beni detektör alma konusunda ve kazı için devletten izin alma konusunda kandırıldığımı adliyeye davet edilince anladım. Bu güne kadar bana ödeme yapmadı. Sahte müze müdürü ile beni telefonla da görüştürdü. Mehmet benden toplam 17 bin 400 TL para aldı. Ayrıca bu işlerle uğraşırken bana araba kiralattı, bir sürü yemek ve barınma parası ödedim, dolayısıyla benim 200 bin TL'ye yakın masrafım vardır, bu güne kadar zararım giderilmedi, şikayetçiyim" diye konuştu.

"Mehmet bana valilikte ve hastanede arkadaşlarının olduğunu söyledi"

Olaya ilişkin bildiklerini anlatan Özer Özden (56), "Ben sadece Mehmet K.'yi tanırım, durakta plaka sahibiyim, şoförlük yapmam. Mehmet'ten kendim yardım istemiştim, silaha ihtiyacım vardı, herhangi bir sabıkam yoktur ancak valilik olur vermiyordu. Mehmet bana valilikte ve hastanede arkadaşlarının olduğunu söyledi. Ruhsatı halledeceğini söyledi ancak para talep etmedi. Benimle Mehmet arasında herhangi bir maddi mevzu olmadı, davaya katılmak istemiyorum, şikayetim yoktur, zararım da yoktur" şeklinde konuştu.

"Savcı tanıdığım olursa Güngör'ün benden talepleri olmaz diye düşündüm"

Kimseyi dolandırmadığını söyleyen Mehmet K. (37), "Taksi durağında işe başladığımda Güngör'ün yanında yevmiye alıyordum. Güngör, O.Y. isimli diğer taksici ile kavgalıydı, yanında durmamı istemişti, ben de gecemi gündüzüme katarak Güngör'ün yanında çalışmaya başladım. Sonrasında ben Güngör'e hukuki olarak haklarını arayabileceğini yasa dışı işlerle uğraşmaması gerektiğini söyledim, ayrıca bir savcı tanıdığım olursa benden talepleri olmaz, adliyeden çekinir diye düşündüm. Bir keresinde adliyeye geldiğimde kapının üzerinde savcı İsmail Mutlu Göktaş'ın ismini gördüm ve onu söyledim. Güngör'den para almadım, Mehmet Tekin'den 4 bin 600 TL aldım, daha sonra geri verdim. Mehmet'e detektör temin edecektim ancak sonuçlandıramadım. Mehmet'in sadece benden 12 bin TL alacağı vardır, onu dolandırmak amacıyla detektör yalanını söylemedim. Özer'i önceden tanıyorum, silah ruhsatı almak istiyordu, ben de daha önce ret kararı verildiği için hangi belgeler lazım olur diye bir araştırma yaptım. Kendisinden para almadım, sadece yanında birkaç tanıdığımla görüştüm. Ömer Faruk Ş.'yi telefonda müştekilerle savcı gibi görüştürmedim. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Müze müdürlüğünden ekip başı olarak görevlendirilmiş kişi gibi müştekiyle görüştüm"

Suçlamaları kabul etmeyen Ömer Faruk Ş. (40), " Bahse konu savcıyı tanımam, fiziksel olarak da benzemem. Kendimi kimseye savcı olarak tanıtmadım. Müştekiler zaten savcı rolüne girmiş kişi ile görüntülü konuşma yapmış. Müştekileri tanımam, daha önce görmedim. Sanık Mehmet K. benim komşumdur, bir gün onun evine gidip sohbet ettik. Mehmet bana Güngör ile O.Y. arasındaki konuyu anlattı ve yardımcı olmaması istedi. Güngör ile görüşmemi istedi ancak kabul etmedim. Maddi durumum kötü olduğu bir dönemde Mehmet'in ricası ile müze müdürlüğünden ekip başı olarak görevlendirilmiş bir kişi gibi müşteki Mehmet Tekin ile görüştüm, bu hususu kabul ediyorum ancak diğer görüşmeleri kabul etmiyorum, bu işten para kazanmadım. Öncelikle beraatimi isterim, aksi halde lehe hükümlerin uygulanmasını isterim" dedi.

2 sanıktan biri tahliye edildi

Cumhuriyet savcısı Sefa Aygün'ün ara mütalaasını sunmasının ardından Mahkeme Başkanı Saffet Murat Kasapoğlu'da heyet ile görüşmesinin ardından kararı açıkladı. Delillerin toplanmış olması ve Ömer Faruk Ş.'nin tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak yurt dışına çıkma yasağı şartıyla tahliyesine, Mehmet K.'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.