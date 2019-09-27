Kent derbisine Ulaşımpark ile gidilir

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. , Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinesinde 29 Eylül 2019 Pazar günü saat 16.00'da Derince Stadyumu'nda Belediye Derincespor ve Kocaelispor'un karşılaşacağı kent derbisine ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek. UlaşımPark, İzmit'den Derince Stadyumuna vatandaşların alternatif seferlerle ulaşım sağlayacak. Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinesinde belirlenen bu hatlar 115, 116 ve 124 olarak belirtildi. 115 numaralı hattındaki otobüsler saat 12.40, 13.40 ve 14.40'da Umuttepe'den hareket ederek Üçyol–Cumhuriyet Parkı–Orduevi–Derince Geçit ve Derince Stadyumu'na ulaşım sağlayacak.

116 numaralı hattaki otobüsler ise 11.30 ve 13.30 saatleri arasında Yahya Kaptan'dan hareket ederek Halkevi–Orduevi-Seka Devlet Hastanesi–Derince ve Derince Stadyumu'na ulaşım sağlayacak.124 numaralı hattın güzergâhındaki otobüsler saat 13.00,14:00 ve 15.00'da kalkış durağı Sanayiden hareket ederek sırasıyla Halkevi–Orduevi–Derince ve Derince Stadyumuna taraftarları getirecek. UlaşımPark, bu seferlerin rutin gerçekleştirilen yolculu seferler olduğu ve bu otobüslerle de taraftarların rahatlıkla stadyuma belirtilen saatlerde ulaşım sağlayacağını duyurdu.

Körfez bölgesinden gerçekleştireceği üç seferle taraftarların Derince Stadyumuna ulaşımı sağlanacak. Otobüsler saat 14.30,14.40 ve 14.50 ‘de Kirazlıyalı merkezden hareket ederek yan yollarda bulunan duraklardan da yolcu alarak stadyuma ulaşacak. Hereke merkezden saat 15.00'da hareket edecek otobüs ile bu bölgedeki taraftarların da stadyuma ulaşımları sağlanacak. Karamürsel'den kent derbisine katılım sağlayacak futbol severler de UlaşımPark tarafından unutulmadı. Karamürsel otogardan saat 14.15 ve 14.30'da hareket edecek otobüsler sırasıyla Değirmendere–Gölcük–Başiskele ve Sanayi Işıklarından yolcu alarak stadyuma ulaşım sağlayacak.