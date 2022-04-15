Kent Geneli Trafik İyileştirme Projeleri için çalışmalar başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Kocaeli Kent Geneli Trafik İyileştirme Projelerinin" oluşturulması için belirlediği 15 kavşakta çalışmalara başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde trafiğin daha akıcı ve güvenli hale gelmesi için çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, Kocaeli Kent Geneli Trafik İyileştirme Projelerinin hazırlığına başlandı. İzmit, Gebze, Darıca, Kartepe, Başiskele ve Çayırova ilçelerinde trafiğin yoğun olduğu 15 kavşak belirlendi. Belirlenen 15 kavşakta yol kapasitelerindeki mevcut dar boğazların giderilmesi ve kapasitenin daha etkin kullanılması, yol bağlantılarında şerit dengesi ve tutarlılığın sağlanması, trafik akışkanlığının arttırılması amacıyla geometrik düzenleme projeleri hazırlanacak. Ayrıca kavşak ve kesit noktalarında yaya ve taşıt trafiğini belirlemek, ihtiyaca yönelik en doğru tasarıma ulaşmak amacıyla günün pik saatlerinde araç sayımları yapılacak. Elde edilen verilerin kullanılmasıyla oluşturulan mikro trafik simülasyonlarıyla alternatif projeler arasında karşılaştırmalar yapılıp en uygun seçenek belirlenerek proje çalışması tamamlanacak.