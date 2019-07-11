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Kent merkezine ulaşımı kısaltacak köprüde sona gelindi

Karamürsel ile ilçeye bağlı Semetler köyü arasındaki mesafeyi 14 kilometreye indirecek dere köprüsündeki çalışmalarda sona geliniyor.


Karamürsel ilçe merkezi ile Semetler Köyü arasındaki alternatif yola Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından köprü ve bağlantı yolları inşa ediliyor. İlçe merkezi ile Semetler Köyü arasındaki mesafenin 14 kilometre kısalacağı köprünün asfaltlamasını yapan ekipler, proje kapsamındaki çalışmalarında sona yaklaştı.


Karamürsel ve Semetler köyü arasındaki ulaşımın daha konforlu hale gelmesi adına inşa edilen köprüde yalıtım imalatı yapıldı. Köprü üzerindeki güvenlik amaçlı oto korkulukların yapılmasının ardından yaya korkulukları için çalışmalara başlandı. Tamamlanmasına az bir süre kalan köprünün, son aşamada yol çizgileri çizilerek vatandaşların kullanımına hazır hale getirilecek.

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