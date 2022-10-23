Kent Meydanı, şehrin cazibe merkezi olacak

Tamamlandığında cazibe merkezi olması beklenen İzmit Kent Meydanı'nda temel demir imalatları, yağmursuyu altyapı ve hafriyat çalışmaları yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Milli İrade Meydanı projesinde çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, şuan sahada temel demir imalatları, yağmursuyu altyapı ve hafriyat çalışmaları yapıyor. Büyüklüğü yaklaşık olarak 50 bin metrekare alana sahip olacak olan Milli İrade Meydanı'nda şuan demir imalatları, yağmursuyu altyapı çalışması, hafriyat, zemin iyileştirme ve diğer düzenleme işleri gerçekleştiriliyor.

Bitirildiğinde bölgenin cazibe merkezi olacak Milli İrade Meydanı projesinde değişebilir ve yenilenebilir olarak öngörülen, öğrenme, paylaşma ve hareket fonksiyonlarına hizmet eden toplam 2 bin 796 metrekare tek katlı parçalı kapalı alan inşa edilecek. Alan içerisinde ayrıca 125 kişilik çok amaçlı salon, fitness ve spor stüdyosu, kitap kafe, eğitim atölye ve sınıfları, kafe yapıları yer alıyor.