Kentin 350 noktası nakış gibi işleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin tüm ilçelerinde ulaşımın daha konforlu ve güvenli şekilde olması için 350 noktada üstyapı çalışması yapılıyor.

Yukarı Hereke Çerkeşli yolunda çalışmalara başlandı

Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nden İlimtepe Mahallesine ulaşımın sağlandığı yolda asfalt serimi yapılıyor. Trafiği aksatmamak için gece geç saatlerde asfaltlama çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, 1.700 metre uzunluktaki İlimtepe yolunun 1. etabını asfaltladı. Kalan kısımda asfaltlamalar devam ediyor. Körfez ilçesinde Yukarı Hereke Çerkeşli yolunda da çalışmalara başlandı. Körfez Yukarı Hereke ile Gebze Çerkeşli arasında yapılacak yeni yol ile ulaşım daha kısa sürecek. Derince Bölgesi Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde taş duvar imalatları yapılırken, Körfez güney yan yol Eşref Bitlis Caddesinde üstyapı çalışmalarına başlanıldı.

Yaya üst geçitleri

İzmit Mimar Sinan, Turgut Özal, Adnan Menderes üst geçitleri ile kent genelindeki ihtiyaç duyulan tüm yaya üst geçitlerinde tamirat ve tadilat çalışmaları yapılıyor. Başiskele'de yeni yapılan İl Emniyet Müdürlüğü binasına vatandaşların rahat ulaşabilmeleri için yaya üstgeçidi ve durak cebi çalışmaları yapılıyor. Kartepe ilçesinde bulunan doğal yaşam parkı Türkiye'nin en önemli doğa turizm destinasyonu Ormanya'ya vatandaşın erişebilmesi amacıyla D-100 karayolu üzerine yaya üst geçidi yapılıyor. Körfez Şirinyalıda ve Darıca'da Okul Yolu Caddesinde yaya üstgeçidi yapılıyor.

Kartepe teleferikte çalışmalar sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kentte ulaşım ağlarına bir yenisini eklediği ve Derbent ve Kuzuyayla arasında teleferik sistemi ile turizme canlılık katmayı hedeflediği teleferik projende de çalışmalar sürdürülüyor. Derbent'ten Kuzuyayla'ya ulaşacak projede, Derbent İstasyonu temel betonu atıldı.

Kartepe'de üstyapı

Kartepe Belediyesi ve kaymakamlığa giden Altunhisar, Asiller ve Keser caddelerindeki üstyapı çalışmalarıyla cadde güzergah boyunca 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeride ve 30 metre genişliğe çıkarılacak. Altunhisar, Asiller ve Keser caddelerinde ayrıca çift taraflı tretuvar kaldırım da yapılacak. Asiller Caddesi'nin 1. etabında binder asfalt serimi tamamlandı. Demokrasi Caddesi ile Kartepe Kent Meydanına giden Gazi Caddesi'ni birleştiren projenin tamamlanmasıyla birlikte cadde görsel bir zenginliğe sahip olacak.

Akmeşe Menderes Caddesi yenileniyor

İzmit ilçesi Akmeşe Mahallesi Menderes Caddesi için üstyapı yenileme çalışmalarına başlandı. Elektrik altyapısının yer altına alındığı caddede çalışmalar devam ediyor. İzmit Hafız Rüştü Sokak'ta bulunan eski ve ömrünü tamamlamış istinat duvarı çevredeki binalar, yol ve vatandaşların can ve mal güvenliği için tehlike oluşturuyordu. Riskli duruma müdahale eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çökme riskine karşı eski istinat duvarını sökerek, yerine kuyu temelli iksa yapım çalışmalarına başladı. İzmit Muammer Aksoy caddesinde pmt serimi yapılırken, İzmit 17 Ağustos Bulvarında Bayındırlık iş merkezi çevresi ve otopark düzenleme çalışmaları yapılıyor. İzmit köy yollarında da asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

D-100 yan yol

D-100 Karayolu'nun İzmit mevkiindeki yan yolda alt ve üstyapı çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Çalışmalar çerçevesinde Kandıra sapağından İstanbul istikametine yan yola geçiş genişletildi. Kandıra sapağından Adliye köprüsüne uzanan yan yolda trafik akışı İstanbul istikametine doğru verildi. İzmit Atatürk Bulvarında üstyapı çalışmalarını büyük oranda tamamlandı. Doğu Kışla Parkı girişinde yapılacak 25 araçlık otopark yapım çalışmaları da tamamlanma aşamasına geldi. 550 metre uzunluktaki Atatürk Bulvarının baskı beton kaldırımları tamamlanırken, bulvarda dekoratif led aydınlatmaların da montajı yapıldı.

Alikahya stadyum bağlantı yolu yapılıyor

D-100 Karayolunun Sakıp Sabancı Köprülü Kavşağı ile Köseköy battı çıktı kavşağı arasında kalan kısmında yapılacak kavşak, D-100 Karayolundan Kocaeli Stadyumuna ve Alikahya Organize Sanayi bölgelerine ulaşımı kolaylaştıracak. Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolunda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Stadyum yolu çerçevesinde güney yan yol ve üst geçit yapım çalışmaları yapılıyor.

Başiskele'deki çalışmalar

Başiskele ilçesi Barbaros ve Ali İslam caddelerinde yağmursuyu hattı imalatları devam ediyor. Baraboros Mahallesi Atatürk Caddesi de prestij caddelerden biri haline getirildi. 1100 metre uzunluktaki caddenin 375 metrelik kısmında elektrik hatları yer altına alınarak dekoratif aydınlatma direkleri montajı yapıldı ve 1. etabında yol çizgileri çekildi. Başiskele Barbaros Mahallesi Kahramanlar Caddesi Hamam Dere üzerinde de menfez yapım çalışmaları yapılıyor. Başiskele Barbaros Caddesinde terasman ve zemin iyileştirme çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, caddede asfalt öncesi plent miks temel serimine başladı.

Nüzhetiye'ye kilit parke yol imalatı çalışmaları yapılıyor

Gölcük Hamidiye-Şevketiye yolunda genişletme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, 2,5 kilometre uzunluğundaki yolun iki aracın zorlukla geçebildiği 4,5 metre genişlikteki kısımlarda yolu 7 metre genişliğe çıkarttı. Yolda asfaltlama öncesi pmt serim çalışmaları yapılıyor. Gölcük ilçesi Nüzhetiye Mahallesi'nde de kilit parke yol imalatı çalışmaları yapılıyor.

Gebze ilçesinin önemli güzergahlarından birisi olan Yeni Bağdat Caddesinin Cumhuriyet, Beylikbağı ve Mimar Sinan mahallelerinden geçen 3 kilometrelik kısmındaki üstyapı yenileme çalışması yapım çalışmaları sürüyor. Çayırova Veysel Karani Caddesi devamındaki Rahmi Dibek Caddesinde de binder asfalt serim çalışmaları yapılırken, Veysel Karani Caddesinde tretuvar kaldırım çalışmalarını sürdürülüyor. Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Süleyman Demirel Caddesinin üstyapısı Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Plent miks temel ve binder asfalt serimi yapılan cadde de elektrik altyapısı yer altına alınıyor. Çayırova ilçesi TEM Bağlantı Yolu üzerinde yer alan ve önemli bir güzergahta araçlara geçiş imkanı veren Turgut Özal Köprüsü'nün hemen yanına inşa edilen ilave köprünün yapım çalışmaları sürüyor.