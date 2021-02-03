Kentin değerleri bu proje ile tanıtılacak

Kocaeli'nin tarihi değerlerini geniş kitlelere tanıtmak için yeni bir proje hayata geçiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şura Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi, vikipedi projesi ile kent tarihi, kültürü ve turistik değerlerinin geniş kitlelere tanıtılması için çalışma başlattı. Türkiye'de belediyeler arasında hayata geçirilen ilk çalışma özelliği taşıyan proje ile Kocaeli'nin tarihini gelecek nesillere tanıtılması, kentin tarihi değerlerini hem yurt içi hem de yurt dışına aktarılması hedefleniyor. Projede Şura Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi, Kocaeli'nin değerlerini belirleyerek Vikipedi'de hiç bahsedilmemiş ya da mevcut maddelerde eksik bilgileri içeren turistik yerleri tespit etmek için çalışmalara başladı.

Çalışma kapsamında Vikimedia Topluluğu Kullanıcı Grubu Türkiye, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nın fotoğraf ve Şura Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi'nin bilgi desteği ile ‘İzmit Saat Kulesi' maddesi gönüllü vikipedist tarafından seçkin içerik haline getirildi. Ocak ayının son haftası itibarı ile 1 hafta boyunca Türkçe Vikipedi'nin internet ana sayfasında yer aldı. Proje sayesinde kentimizin önemli bir değeri olan İzmit Saat Kulesi bilgileri daha görünür hale geldi. Günlük ortalama 85 bin tekil kullanıcının ettiği bu sayfada, İzmit Saat Kulesi tarihini bu hafta içerisinde 10 binlerce kişi okudu.

Projenin gelişme aşamasında ise, Vikipedi'de oluşturulan tüm maddeleri daha kapsamlı maddeler haline getirerek, birçoğunu seçkin madde seviyesine ulaştırıp, bu maddeleri en az 4 dile çevrilmesi planlanıyor. Bunun yanında bilgiye erişim kolaylığı sağlamak amacıyla dezavantajlı kitleler için de özel çalışmalar gerçekleştirilecek.