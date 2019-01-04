Kentin halk üniversitesi 15 yaşında

Kocaeli'de Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının verildiği KO-MEK'te kuruluşunun 15. Yılı nedeniyle kapsamlı bir program hazırlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları 15. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 7 Ocak Pazartesi günü bir program düzenleyecek. Süleyman Demirel Kültür Merkezi Büyük Sahne'de 19.00'de başlayacak olan programda, farklı hayat hikayeleri ve başarılarıyla KO-MEK'e damga vuran kursiyerler, KO-MEK En'leri başlığında açıklanacak. Program öncesinde 18.00'de, konuklar için üst fuaye alanında bir kokteyl verilecek ve yine bu bölümde KO-MEK Ney Grubu Canlı Performansı ile gösteri sunacak.

Ney Grubunun ardından KO-MEK Müzik Grubu Usta Öğreticilerinden “Kocaeli ve Anadolu Türküleri” Dinletisi gerçekleştirilecek. Program öncesinde Süleyman Demirel Kültür Merkezi 'nin alt katında bulunan fuaye alanında filografi, naht, ebru, çini, hat, tezhip, ahşap oyma, model gemi, Hereke halısı, Kandıra bezi ve Kocaeli hediyelik ürünlerinin bulunduğu sergi alanı oluşturulacak. KO-MEK, 15. yılını kutlayacağı gecede Kocaeli halkını da davet etti.