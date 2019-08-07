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Kentsel donatı elemanları yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri mesire, park, bahçe gibi yeşil alanlarda bulunan kentsel donatı elemanlarının bakım, onarım ve yenilenmesini gerçekleştiriyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi inşa ettiği yeşil alanlarda bulunan kentsel donatı elemanlarının bakımlarını yıl boyunca düzenli bir şekilde gerçekleştiriyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından takibi yapılan donatılar, il genelindeki 10 ekip ile sorunlarına göre ya onarılıyor ya da yenisiyle değiştiriliyor. Bakım onarım çalışmaları çerçevesinde metal aksamlardaki kırıklar kaynak yapılıp boyanıyor. Ahşap aksamlardaki zarar görmüş yerler kullanılır nitelikte ise zımparalanarak vernikleniyor. Kullanılamayacak olan kentsel donatı elemanları yenisiyle değiştirilerek vatandaşların kullanımına sunuluyor.

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