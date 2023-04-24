Kentsel dönüşüme büyük destek

Kentsel dönüşümde anlaşma oranları ise rekor seviyede.

17 Ağustos 1999 Marmara depreminde derin yaralar alan Kocaeli, aradan geçen zamanda yapılan çalışmalarla yaralarını sardı. Muhtemel afetler için hazırlık yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm projelerine de ağırlık verdi. Riskli ve rezerv alan ilan edilen bölgelerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli şekilde kentsel dönüşüm çalışmalarına başlandı. Bu çerçevede, 19.3 Ha Riskli Alan ve 109.9 Ha Rezerv Alanda dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Körfez Barbaros Kentsel Dönüşüm Projesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Barbaros Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 6.40 hektarlık alanın, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 2. maddesine göre riskli Alan ilan edilmesiyle çalışmalara başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak işlemlere yönelik yetkiler Bakanlık tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetki devri sonrasında uzlaşma ofisi kurup görüşmelere başladı. Hak sahiplerinin yüzde 98'i ile görüşüldü ve yüzde 92,01'i gibi yüksek oran ile uzlaşma sağlandı.

Derince Sopalı

Körfez ilçesinde kurulu bulunan TÜPRAŞ tesislerine yakın Barbaros Mahallesi'nin Derince ilçesi Sopalı Mahallesi'ndeki rezerv alana taşınmasıyla ilgili süreçte taşınılacak proje alanının imar uygulaması tamamlandı. Alanda yapılacak 1. Etap için TOKİ tarafından açık ihale yapıldı. İhaleyi MS Mega Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Mega Arslan Yapı İnşaat Demir Otomotiv Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi iş ortaklığı kazandı. Söz konusu iş ortaklığı ile 12 Ocak 2023 tarihinde sözleşme imzalandı. 1. etap ihalesi çerçevesinde bölgeye 534 konut, 40 dükkan ve cami inşaatı, gerekli altyapı ve çevre düzenlemeleriyle birlikte yapılacak. Söz konusu konutların inşaatı toplam 600 gün içinde tamamlanacak. Yer teslimi yapılan alanda çalışmalar devam ediyor.

Cedit Kentsel Dönüşüm

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ülke tarihinin en büyük kentsel dönüşümlerinden birini İzmit ilçesinde gerçekleştiriyor. Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde 12,6 hektar yani 126 dönüm alanda hak sahipleri ile birebir görüşüldü. Tarihin en yüksek anlaşma oranı olan yüzde 99 ile hak sahipleriyle uzlaşma sağlandı.

Yüzde 99 anlaşma ile rekor

Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde bin 753 hak sahibiyle görüşüldü. Bin 662 hak sahibiyle anlaşma sağlandı. Alansal olarak rekor seviyede yüzde 99 oranında uzlaşma sağlandı. Tüm alt yapı çalışmaları Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenildi ve 100 milyon TL bütçe aktarıldı.

Kira yardımı bin 700 TL'den 2 bin 500 TL'ye

Cedit Kentsel Dönüşüm Projesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hak sahiplerini mağdur etmedi. Bağımsız birimi bulunan hak sahiplerine (işgalci veya tapulu) kira yardımı yapılıyor. 2021 yılı ekim ayı itibariyle kira bedellerinin ödemesine başlandı. Her ayın 20-30'u arası kira yardımı ödemeleri yapılıyor. Nisan ayı itibariyle kira yardımı bağımsız birim başına aylık bin 700 TL'den 2 bin 500 TL'ye çıkarıldı.

Proje alanında çalışma

Cedit Mahallesi'nde bulunan 494 yapı kontrollü bir şekilde yıkıldı. 28 Temmuz 2022 tarihinde Cedit Kentsel Dönüşüm Projesinin ihalesi yapıldı. 30 Eylül 2022 tarihinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yer teslimi yapıldı. Kentsel Dönüşüm Proje alanında çalışmalar devam ediyor. Proje alanında temel kazıları, hafriyat ve beton santralinin kurulum süreci tamamlandı. Arazinin topografik yapısı zor olduğundan yapıların deprem yönetmeliğine uygun ve vatandaşların rahat, güvenli ve sağlıklı konutlara ulaşması için TOKİ ve Büyükşehir denetiminde azami özen gösteriliyor. Bu çerçevede, 50 blok için temel kazı ve fore kazık ihya işlemleri yapılıyor.

Dilovası Tavşancıl Kentsel Dönüşüm

Kocaeli'deki önemli kentsel dönüşümlerinden biri Dilovası ilçesinde gerçekleştiriliyor. Dilovası Tavşancıl'da 488,41 hektar alan rezerv yapı alanı olarak belirlendi. Rezerv yapı alanı olarak belirlenen alanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli bir şekilde öncelikli 1, 2 ve 3. etapta çalışmalar hızla tamamlanıyor. Bu çerçevede, tescile konu 23 ha alanın acele kamulaştırması yaklaşık 300 milyon TL ile tamamlandı.

Dilovası Tavşancıl Kentsel Dönüşüm Rezerv Alanı 1. Etap çerçevesinde rezerv yapı alanı içerisinde yer alan ve 24,6 hektar büyüklüğündeki alanda bulunan taşınmazların kamulaştırılması 1,5 yıl gibi kısa süre içerisinde yüzde 98 oran ile tamamlandı.

1. bölge uygulama alanı sınırı içerisinde 2 etapta konut ve ticaret yapıları üretilecek. 1. Bölge 1. Etap'ta 651 konut, 12 dükkan, 2. Etap'ta 872 konut 10 dükkan olmak üzere toplamda bin 523 konut, 22 ticaret ünitesi yapılacak. 1. Etap 651 konut, 12 dükkan ve 1 adet cami inşaatları ile "Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşinin" ihalesi yapıldı. İhale süresi 650 gün olarak belirlendi. Yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı ve çalışmalar başladı. Belediyemiz ve TOKİ denetiminde devam eden inşaat sürecinde güncel olarak temel kazıları yapılıyor.

Proje çerçevesinde kalan öncelik olarak 3. Etap'ta yer alan 11.5 hektarlık alanda 2. Etap'ta yer alan 21.5 hektarlık rezerv alanda kamulaştırma çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli olarak başladı ve en kısa süre içerisinde tamamlanacak. Büyükşehir'in önceliği Dilovası ilçesinde yaşayan vatandaşlara sağlıklı güvenli yapılarla birlikte sosyal alanlardan oluşan bir şehir oluşturmak ve yaşam kalitesini yükseltmek. Aynı zamanda bu dönüşümü en hızlı şekilde gerçekleştirmek.

Gölcük merkez riskli alanda yüzde 95 uzlaşma

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin merkez üstü olan Gölcük ilçesinin Merkez Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 46.337,74 metrekare yüz ölçüme sahip alan, Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden "riskli alan" olarak ilan edildi. "Riskli alan sınırları içerisinde 36.466 metrekare büyüklüğe sahip alan 1. Etap olarak belirlendi ve çalışmalar başlatıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Gölcük Belediye Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşen iş ve işlemlere ilişkin protokol imzalandı. 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde yüzde 95 oranında anlaşma sağlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi ve Bakanlık arasında protokol imzalandı ve projeye Büyükşehir Belediyesince 100 milyon liralık sübvanse sağlandı.

Ocak ayında Gölcük merkezde yıkım işlemlerine başlandı ve sona gelindi. 327 daire, 247 iş yeri, 54 ofis ve 123 deponun ihale süreci geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Yüklenici firmaya yer teslimi yapıldıktan sonra kısa zamanda inşaat çalışmalarının başlaması bekleniyor.

Kandıra Akdurak Kentsel Dönüşüm

Kandıra Akdurak Mahallesinde Eğitim Sokak ile Tekkeli Kümeevler ve Akçakayran mevkii olmak üzere 3 bölge riskli alan ilan edildi. Yapı stokunun sağlıksız ve sosyal donatı alanlarının bulunmadığı tespitiyle başlanan projede hak sahipleri ve burada ikamet eden vatandaşlarla görüşmeler devam ediyor. Kısa bir süre içerisinde uzlaşma ve kamulaştırma işlemleriyle proje alanının yüzde 50'si tamamlandı ve yaklaşık 40 milyon TL bütçe kullanıldı. Proje çalışmaları tamamlanan bu bölgede kamulaştırma çalışmalarının sonlanmasına müteakip sosyal ve kültürel yaşam alanlarının olduğu yeni bir yerleşim alanı yapımına başlanacak.