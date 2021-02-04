İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kereste palet üretim tesisinde yangın çıktı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kereste palet üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kereste palet üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Yangına müdahale anları ise itfaiyenin aksiyon kamerasına yansıdı.


Yangın, Yenişehir Mahallesi'ndeki bir kereste palet üretim tesisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesisin yazıhane kısmında başlayan yangın, kısa sürede çevreye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangına hemen müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor. Öte yandan itfaiye ekibinin alevlerle mücadelesi aksiyon kamerasına yansıdı.


Polis ekipleri ise yangın ile ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.