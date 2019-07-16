“Keşfedilen Yetenekler” projesine destek olan okullara teşekkür belgesi verildi

Kocaeli Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu “Keşfedilen Yetenekler” projesi öğrencilere müfredat eğitimlerinin yanı sıra, kendilerini spor, sanat ve müzik alanında da geliştirme fırsatı sundu. Proje kapsamında Kocaeli'nin her ilçesinde pilot okulların tespit edildi. Seçilen okullardaki yetenekli öğrencilerin belirlenmesiyle projenin eğitimlerine başlandı. Şimdiye kadar 32 pilot okulda 9 bin 955 spor, 6 bin 728 müzik, 5 bin 957 sanat dalında olmak üzere toplamda 22 bin 640 öğrenci yeteneklerini geliştirmek adına özel eğitim aldı. Projeye destek olan okullar Kocaeli Valiliği'nde düzenlenen törenle ödüllendirildi. Programa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İlçe milli eğitim müdürleri ve okul idarecileri katıldı.

Programda proje hakkında bilgiler veren Vali Aksoy, daha fazla öğrenciye ulaşabilmek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ederek, “Öğrencilerimizin eğitim ve öğretimin yanında, normal ders programlarını dışında, onların gelişimlerine katkı sunacağını değerlendirdiğimiz bu projeyi hayata geçirmek için önceki yıl bununla ilgili ön çalışma başlattık. Her ilçede 1 okul seçerek bu çalışmayı her noktada yürütmek için bir başlangıç yapalım dedik. Daha sonra il ve ilçe milli eğitim müdürlerimizle yapmış olduğumuz toplantılarda da bunları gündemimize aldık ve bu konuda çalışmanın sürdürülmesi ve bu alanda belirli bir başarıyı yakalamak için gayret göstermemiz gerektiği anlattık. Sonuç itibariyle baktığımızda bazı ilçelerimiz de 1, bazı ilçelerimizde 2, 3 olan okullarda var. Toplamda 32 okulda 22 bin 640 öğrenci bu proje kapsamında eğitimlerini yanında bu tür faaliyetlerde de bulundular” dedi.

Yaptığı konuşmada projenin önemine değinen İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ise, öğrencilerin yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda uzmanlaşmalarının önceliklerinin olduğunu söyledi. Çelik, çocukları ve gençleri farlı becerilerle donatarak sanatsal ve sportif faaliyetlerle sosyal yeterliklerini arttırmak birincil hedefleri olduğunu belirtti. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un Kocaeli'ye geldikten sonra müdürlükleri tarafından yürütülen “Keşfedilen Yetenekler” projesiyle beraber her ilçede sanat, spor ve müzik dallarında yetenekleri öğrencilerin becerilerini geliştirmek adına kıymetli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından okul idarecilerine teşekkür belgesi takdim edildi. Program, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu.