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"Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izlediler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bilgievi ve Akademi Lise öğrencilerini "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmi ile buluşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bilgievi ve Akademi Lise öğrencilerini "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmi ile buluşturdu.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü, Bilgievi ve Akademi Lise öğrencilerini "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filminde bir araya getirdi. Öğretmenler de öğrencileriyle birlikte filmi izleme imkanı buldu.


Şehit Eren Bülbül'ün hayatını konu alan "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filminde Eren'in çocukluğunu Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan Ahmet Eren Taşdelen oynarken; yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu üstlendi. İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk, Mutlunur Lafçı ve Emir Çiçek'in başrolleri paylaştı. Müziklerini ise Fahir Atakoğlu'nun yaptığı film, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona girmiş ve kısa sürede 1 milyondan fazla sinemaseverle buluşmuştu.

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