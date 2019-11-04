Kestane için çıktığı ağaçtan düşerek öldü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşen şahıs, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 26 Ekim günü Kartepe'nin zirveye yakın mahallelerinden olan Pazarçayırı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kartepe'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası Hakkı Yavuz (48), kestane toplamak için Pazarçayırı bölgesine gitti. Çıktığı ağaçta bir süre kestane toplayan Yavuz, bir anda dengesini kaybederek ağaçtan düştü. Yere düşerken başını çarpan Yavuz, olayı görenler tarafından çağrılan ambulans ile ağır yaralı olarak İzmit'te özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yavuz, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanedeki işlemleri sonrası ailesine teslim edilen Yavuz'un cenazesi, Kartepe Merkez Camii'nde dün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köseköy Merkez Mezarlığında toprağa verildi.