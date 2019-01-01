"Keyfimizi kaçırma" diyen 2 kardeşi pompalı tüfekle öldürüp arkadaşlarıyla alem yaptı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yılbaşı gecesi kahvehanede tartıştığı iki kardeşi pompalı tüfekle öldüren şüpheli, cinayetin ardından arkadaşlarıyla birlikte alem yaptığı ortaya çıktı. Katil zanlısı, jandarma ve polisin ortak operasyonunda apartmanın bodrumunda saklanırken yakalandı.

Olay, dün gece saatlerinde yeni yıla girmeye dakikalar kala Derince Deniz Mahallesi Ören Sokak'ta bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ören Sokak üzerindeki kahvehanede İlhani Aygan (50) ve Kıyas Aygan (45) adlı 2 kardeşle bir süre tartışan T.A. (37) adlı şahıs, aynı sokakta bulunan geceleri kaldığı yazıhaneye gitti. İnternet üzerinden daha önceden satın aldığı pompalı tüfeği alarak geri gelen T.A., kahvehanede oturan 2 kardeşe defalarca ateş etti. Açılan ateş sonucu başından ve karın boşluğundan vurulan iki kardeş olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası tüfeğini yazıhaneye atarak gözden kayboldu.

İki kardeşi öldürüp hızla kaçtı

Olay sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine aralarında özel harekat birliklerinin de olduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kahvehanenin bulunduğu sokağı güvenlik şeridine alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede ise İlhani Aygan ve Kıyas Aygan kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemeleri sırasında kahvehane önüne gelen Aygan kardeşlerin yakınları ise sinir krizi geçirdi. İncelemelerin ardından Aygan kardeşlerin cesetleri morga kaldırılırken, polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Cinayetten sonra arkadaşlarıyla alem yaptı

Olayın ardından Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 ayrı yere düzenledikleri operasyon sonucunda saldırıyı gerçekleştiren T.A.'nın İzmit Kuruçeşme mevkii Akpınar'da bulunan konutlarda olduğunu tespit etti. T.A.'nın olay sonrasında M.D. (51) isimli şahısla buluştuğu ve beraber Akpınar Mahallesi'ne gittikten sonra buluştukları M.M. (52), F.Y. (41) ile S.A.'nın (59) evinde alem yaptıkları bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti. Birlikte eğlendikten saklanmasına yardımcı olduğu belirlenen jandarma ekiplerinin desteğiyle Akpınar'daki konutlara düzenlenen operasyonda binanın bodrum katına saklanan T.A. ve saklanmasına yardım ettiği iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

"Keyfimizi kaçırma" diyen kardeşleri pompalı tüfekle öldürdü

Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen 5 kişinin yapılan sorgularında T.A.'nın iki kardeş ile arasında daha önce bir husumet olmadığı, tartışmanın T.A.'nın fakir olduğunu dile getirmesi üzerine "Keyfimizi kaçırma" diyen kardeşleri pompalı tüfekle öldürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinde M.D., M.M., F.Y. ve S.A.'nın farklı suçlardan çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, daha sonra Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.