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Kibritle oynayan çocuk evi küle çeviriyordu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 6 yaşındaki çocuğun kibritle oynarken yatağı tutuşturması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 yaşındaki çocuğun kibritle oynarken yatağı tutuşturması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.


Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi 619 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tülin Y.'ye ait apartmanın giriş katında bulunan evde yangın çıktı. Apartmandan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yetine elen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.


Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında dumandan etkilenen Tülin Y. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde yangının Tülin Y.'nin 6 yaşındaki torununun kibritle oynarken yatağı tutuşturması sonucunda çıktığını tespit etti.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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