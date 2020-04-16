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Kılavuz Gençlik gençlerin evine konuk oluyor

Kılavuz Gençlik Modeli ile Evde Kal çağrısı kapsamında evinde olan vatandaşların sportif, kültürel, kişisel gelişim, eğitim ve eğlenceli içerikler ile etkinlik yapabilmesine katkı sağlıyor.


Kocaeli'de virüs ile mücadelede yoğun emek sarf eden Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamında ödüllü gençlik projesi olan Kılavuz Gençlik Modeli ile “Evde Kal” çağrısı kapsamında evinde olan vatandaşların sportif, kültürel, kişisel gelişim, eğitim ve eğlenceli içerikler ile etkinlik yapabilmesine katkı sağlıyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kılavuz Gençlik Modeli çerçevesinde hazırlanan videolar geniş kitleler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Gençlerin evde kalış sürecine destek için hazırlanan videolar Kılavuz Gençlik sosyal medya hesaplarında günün belli saat aralıklarıyla paylaşılıyor. Kılavuz Gençlik medya ekibi sosyal medya hesapları üzerinden gençlerin ve vatandaşların birçok ihtiyacını karşılamak için yoğun bir tempo ile çalışıyor


Yapılan etkinlikleri takip eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, canlı yayınlar esnasında konuklara selam gönderiyor.

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