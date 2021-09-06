Kılavuz Gençlik'te sevgi ve kardeşlik kazandı

Omuz Omuza Futbol Turnuvası'nda bu yıl da sevgi, kardeşlik, centilmenlik ve rekabet ortamında çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kılavuz Gençlik Akademi Lise'nin yaz etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği Akademi Liseler Arası 4. Omuz Omuza Futbol Turnuvası'nın finali yapıldı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı turnuvanın finalinde İzmit Dr. Sadık Ahmet Akademi Lise'yi 8-2'lik skorla mağlup eden Kartepe Nurettin Topçu Akademi Lise Mavi Takım'ı şampiyonluk kupasını tezahüratlar eşliğinde havaya kaldırdı. Turnuvada bu yıl da sevgi, kardeşlik, centilmenlik ve rekabet ön plana çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Omuz Omuza Futbol Turnuvası'nda dereceye giren takımlar ödüllerine kavuştu. Kandıra Kumcağız Gençlik Kampı'nda düzenlenen turnuva sonucunda Kartepe Nurettin Topçu Akademi Lise Mavi Takım birinci, İzmit Dr. Sadık Ahmet Akademi Lise ikinci, Kartepe Nurettin Topçu Akademi Lise Siyah Takım üçüncü ve Gölcük Aziz Sancar Akademi Lise ise dördüncü oldu. Omuz Omuza Futbolun zirvesindeki mücadele sonucunda düzenlenen törenle dereceye giren takımlar kupalarını havaya kaldırdı.

Kocaeli'de 10 ilçeden 11 takım 75 öğrencinin katıldığı turnuvada en iyi sosyal mesaj veren takım “Yıllarca hasret çektik gördük rüya, zincirler kırıldı kavuştuk Ayasofya” mesajı ile Kandıra Havva Yıldız Yolcu Akademi Lise olurken en hoşgörülü takım Derince Yunus Emre Akademi Lise ve en çok gol pası veren sporcu Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi Akademi Lise'den Alperen Öztürk'e çeşitli ödüller verildi.

Turnuva sonunda etkinliğin önemine dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Cumhur Kadıoğlu, “Kılavuz Gençlik Akademi Lise olarak yaz etkinlikleri kapsamında düzenlemiş olduğumuz futbol turnuvasının bugün 3'üncülük, 4'üncülük ve final maçı yapıldı. Final maçı sonrasında şampiyon olan Kartepe Nurettin Topçu Akademi Lise Mavi Takımı ile dereceye giren Kılavuz Gençlerimizin hepsini tebrik ediyorum” dedi.

Kılavuz Gençlik Akademinin liseler arası sportif ve kültürel aktivitelerle gençlerin birbiriyle tanışmasını sağladığını belirten Kadıoğlu, “Bizim amaçlarımızın başında yaz tatilinde öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak yer alıyor. Bu amaçla birçok yaz etkinliğimiz bulunuyor. Futbol turnuvasının amacı gençlere fiziksel yeterlilik katmak. Önemli olan o gençlerin sosyal becerilerle birlikte bedensel aktivite içerisinde olmasını sağlamak. Bu sebeple geleneksel hale gelen ve bu yıl dördüncüsünü Kumcağız Gençlik Kampı sahasında düzenlediğimiz Omuz Omuza Futbol Turnuvasında Kılavuz Gençlerin fiziksel gelişimlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı.