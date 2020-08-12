Kılıçdaroğlu ve Akşener dev açılış için Kocaeli'ye geliyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 13 Ağustos Perşembe günü gerçekleşecek olan İzmit Belediyesi Araç Tanıtımı ve Toplu Açılış Töreni öncesi İnterteks Uluslararası Fuar Alanı'nda yapılan hazırlıklarla bizzat ilgileniyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katılacağı İzmit Belediyesi Araç Tanıtımı ve Toplu Açılış Töreni öncesi hazırlıklarına son hızla devam ediyor. Son bir yılda gerçekleştirilen projelerin toplu açılışının yapılacağı gün hiçbir aksaklık olmaması adına günlerdir çalışan Başkan Hürriyet ve ekibi, programın gerçekleştirileceği İnterteks Uluslararası Fuar Alanı'na giderek hazırlıkları inceledi. Başkan Hürriyet, genel başkanların katılacağı dev açılış programının en iyi şekilde gerçekleşmesi adına detaylarla yakından ilgilendi.