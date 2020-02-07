Kılıçdaroğlu'ndan çığ felaketi şehidi ailesine ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Jandarma Astsubay Fatih Karagöz'ün ailesine taziyelerini iletmek üzere Kocaeli'deki baba evine geldi.

5 Şubat Çarşamba günü Van ili Bahçesaray kara yolunun 33'üncü kilometresinde yaşanan çığ felaketinde şehit olan Jandarma Astsubay Fatih Karagöz şehit oldu. Şehit haberinin ulaştırılması sonrasında Kartepe İbrikdere Mahallesi'nde bulunan şehit Karagöz'ün baba evi Türk bayrakları ile donatılmış, şehit Karagöz son yolculuğuna dün kılınan cenaze namazı sonrasında uğurlanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şehit Fatih Karagöz'ün Kartepe ilçesi İbrikdere Mahallesi'nde bulunan baba evini ziyaret ederek taziyelerini iletti. Okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua sonrasında Kılıçdaroğlu baba evinden ayrıldı.