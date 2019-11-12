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Kılıçdaroğlu'nun acı günü

KOCAELİ (İHA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Kocaeli’de hayatını kaybeden amcası Baki Kaya’nın cenaze törenine katıldı.

KOCAELİ (İHA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de hayatını kaybeden amcası Baki Kaya'nın cenaze törenine katıldı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'de yaşayan amcası Baki Kaya vefat etti. Hayatını kaybeden Kaya için Derince Esentepe Mahallesi'nde bulunan İmam Hüseyin Cemevi'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine, Selvi Kılıçdaroğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kaya'nın yakınları, siyasiler ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Kaya'nın cenazesi Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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