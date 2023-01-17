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Kılıçdaroğlu'nun eşi Beslenme Saati Projesi için İzmit'e geliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen Beslenme Saati Projesi uygulamasını yerinde görmek için Kocaeli’ye geliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen Beslenme Saati Projesi uygulamasını yerinde görmek için Kocaeli'ye geliyor.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İzmit'te hayata geçirilen Beslenme Saati Projesi için İzmit'e gelecek. 18 Ocak Çarşamba günü İzmit'e gelecek olan Selvi Kılıçdaroğlu, gelir düzeyi düşük mahallelerde yer alan anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklara ara öğün sağlamak amacıyla hayata geçirilen Beslenme Saati Projesini yerinde görecek. Yemeklerin hazırlandığı Aşevi'ni ziyaret edecek olan Selvi Kılıçdaroğlu, Anne Eli projesi dolayısıyla da üniversite öğrencileriyle bir araya gelecek.

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