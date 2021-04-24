Kilosu 20 TL'den satılan erik vatandaşı memnun etti

Kocaeli'de kurulan semt pazarlarında vatandaşlar ev ve mutfak alışverişlerini yapıyor. Pazarlara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, pazarlardaki erik fiyatlarından memnun. Kilosu 20 TL bantlarında satılan erik, paket halinde de 5 ila 10 lira arasında satılıyor. Vatandaşlar ise mevsime göre erik fiyatlarının uygun olduğunu belirtirken, pazar esnafı da erik ve diğer meyvelerin fiyatlarında düşüşlerin devam edeceğini ifade etti.

“Genel anlamda fiyatlar normal”

Fiyatların sezona göre uygun olduğunu belirten Hüseyin Parlak isimli vatandaş, ”Erik mevsiminde yenilmesi gereken bir meyvedir. Şu anda pahalıdır, pahalı olması normaldir. Çilek gayet güzel, fiyatları da makul ama mevsimi değil henüz. Zor şartlarda yetişiyor meyveler genel anlamda fiyatlar normal” dedi.

“Havalar sıcak gittiği için erik fiyatı bayağı bir düşük olacak”

Bu yıl erik ve diğer meyvelerin fiyatlarında düşüş olacağını belirten Pazar esnafı Seyfettin Doğan, “Erik sezonu ilk açıldığında fiyatlar bayağı yüksekti, şu anda iyi yani bayağı bir düştü. Şu anda paketler 5 ile 10 lira arasında. Pazartesiden sonra kilo işi olarak satmaya başlayacağız. Bu sene havalar sıcak gittiği için erik fiyatı bayağı bir düşük olacak. Meyve bu sene bol olacak. Ramazan döneminde meyveden çok sebzeye talep var. Bugün ortalama 30-40 paket erik sattım. Beklediğimiz gibi gidiyor. Kilo ile satılmaya başladığında herkes alacak. Herkesi pazara bekliyoruz” diye konuştu.

“Bu eriği marketlerden alırsan bu fiyatın 3 katı olur”

Yaza doğru fiyatlarda düşüş beklediğini ifade eden İhsan Yazıcı isimli vatandaş, Pazar fiyatlarının market fiyatlarına nazaran çok daha uygun olduğunu belirterek, “Pazarlarda fiyatlar gayet iyi. İyi olduğu için herkes pazarlara gidiyor. Genel anlamda fiyatlar yüksek ama inşallah düşer. Yeni kıştan çıkıyoruz, yaza doğru inşallah fiyatlar düşer” şeklinde konuştu.