İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kimliksiz ve alkollü şahıs dinlenme tesislerinde kendisine müdahale eden polislere saldırdı

Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Gültepe dinlenme tesislerinden Ankara istikametine yola çıkmaya çalışan ve tesiste bekleyen araçlardaki vatandaşlara sarkıntılık eden alkollü bir şahıs, kendisine müdahale eden polis ekiplerine saldırdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Gültepe dinlenme tesislerinden Ankara istikametine yola çıkmaya çalışan ve tesiste bekleyen araçlardaki vatandaşlara sarkıntılık eden alkollü bir şahıs, kendisine müdahale eden polis ekiplerine saldırdı. Şahsa müdahale eden bir polis memurunun omuzu zedelenirken, saldırgan şahıs gözaltına alındı.


Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Gültepe Tesisleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara istikametinde yola çıkan alkollü bir şahıs, daha sonra yol üzerinde bulunan tesiste mola veren vatandaşların araçlarına yaklaşıp sarkıntılık etmeye çalıştı. Vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Şahıs ihbar üzerine olay yerine gelerek kendisini uyaran trafik ekiplerine saldırdı. Şahsa müdahale sırasında bir polis memurunun kolu zedelendi.


Daha sonra olay yerine gelen takviye ekipler tarafından şahıs etkisiz hale getirerek gözaltına alındı. Polis aracına bindirilen saldırgan şahsın üzerinde kimliğinin olmadığı ve alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs daha sonra polis merkezine götürüldü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan polis memuru ise hastaneye kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.