Kimya fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Atabay Kimya fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın havadan görüntülendi. Kimyasal maddelerin yandığı fabrikaya müdahale devam ediyor.

Yangın sabah saatlerinde Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 4.Kısım, Sakarya Caddesi üzerinde bulunan Atabay Kimya fabrikasında meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı fabrikada patlama oldu. Ardından çıkan yangın sebebiyle bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile sağlık ve polis sevk edildi.

Gökyüzünü dumanlar kaplarken çalışanlar güvenli bölgelere alındı. Kimyasal maddelerin yandığı fabrikaya müdahale devam ediyor. Öte yandan yangın havadan da görüntülendi. Yangın sebebiyle kimsenin etkilenmediği belirtildi.