Kiraladığı araçla korsan taksicilik yapıyordu, yakayı bakın nasıl ele verdi

Antalya'dan kiraladığı araçla İstanbul'da korsan taksicilik yapan şahıs, Kocaeli'ne getirdiği müşterilerinin çantasından uyuşturucu bulununca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, B.Y. isimli şahıs Antalya'da kiraladığı araçla İstanbul'da korsan taksicilik yapmaya başladı. 8 Şubat 2022 tarihinde B.Y.'yi arayan M.E.Ö. de Kocaeli'ne gitmek için pazarlık yaptı. 400 TL'ye anlaşan M.E.Ö. yanına aldığı U.Ö. isimli arkadaşı ile Kocaeli'ne geldi. İzmit'te korsan takside jandarmanın rutin denetimine takılan şahısların üstünde ve araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 320 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kiraladığım araçla İstanbul'da korsan taksicilik yaptım"

'Uyuşturucu ticareti yapma' suçundan yargılanan 3 sanığın duruşması Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanıklar korsan taksici B.Y., U.Ö., M.E.Ö. ve avukatları katıldı. Savunma yapan B.Y., "Bir haftadır korsan taksicilik yapıyordum. B.Y. isimli şahıs beni arayarak korsan taksiye ihtiyacı olduğunu, Kocaeli'ne gideceğini söyledi. Ben de B.Y. ile arkadaşı U.Ö.'yü arabama alarak 400 TL karşılığında Kocaeli'ne getirdim. Yolda jandarma bizi çevirdi ve arama yapmak istedi. Sanıklar ilk jandarmayı gördüğünde gaza basmamı istedi ancak ben onların dediğini yapmadım. Üstümüzü ve arabayı aradılar. Arabama binen müşterilere ait çantada uyuşturucu bulundu. Benim uyuşturucuya dair bir bilgim yoktu. Şahısları da önceden tanımıyordum. Korsan taksiciliğe başlamadan önce Antalya'da tatil yaptım, aracı da orada kiraladım. Kiraladığım araçla İstanbul'da korsan taksicilik yaptım. Olaylar bu şekilde gelişti. Tahliye ve beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu.

"3 bin TL'ye uyuşturucu aldık"

M.E.Ö., "Ben ve U.Ö. uyuşturucu içen insanlarız. Ailemizle aramız bozuk olduğu için kafa dağıtmak için uyuşturucu alıp Kocaeli'de tatil yapmak istedik. U.Ö. ile ortaklaşa 3 bin TL'ye uyuşturucu aldık. Normalde o kadar almayacaktık ama satıcı, uyguna geleceğini söyleyince fazla aldık. Taksicinin uyuşturucudan haberi yoktu. Uyuşturucu aldığım için pişmanım" ifadelerine yer verdi.

U.Ö. de pişman olduğunu söyleyerek tahliye ve beraatini istedi. Mahkeme heyeti, yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla 3 sanığın da tahliyesine karar verdi.