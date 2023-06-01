Kiraz Çiçeği Korosu ilk konserini verdi

Sevilen şarkılara salonu dolduran Körfezliler de alkışlarla eşlik etti.

Kiraz Çiçeği Yetişkin Korosu, ilk konserini Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün de yer aldığı konsere, AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Şefler Selçuk Eker ve Murat Kiremitçi öncülüğünde hazırlanan koro üyeleri, ilk konserlerinde ilgi gördü. Salondan da bol bol alkış alan koro üyeleri, hem solo hem de koro performanslarıyla beğeni topladı. Başkan Şener Söğüt de konser sonrasında koro üyelerine çiçek takdim etti.

Körfez'de kültür ve sanat etkinliklerine devam edeceklerini belirten Başkan Şener Söğüt, "Bu akşam koromuzun ilk konseri olmasına rağmen oldukça iyi performans sergilediler. Hepsini tebrik ediyorum. Bu tür etkinlikler bundan sonra da devam edecek" dedi.