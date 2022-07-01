Kiraz Kafe kadın girişimcilere ciddi katkılar sunacak

Faaliyetler hakkında konuşan meclis başkan yardımcısı Murat Gürsoy, “Odamız kadın girişimcileri, Körfez Belediyesi, kent konseyi ve halk eğitim merkezinin ortak çalışması ile hayata geçen Kiraz Kafe, bu ay itibari ile hayata geçti. Kiraz Kafe kadın girişimcilerimize ciddi katkılar sunacak" dedi.

Körfez Ticaret Odası Haziran ayı meclis toplantısı, meclis başkan yardımcısı Murat Gürsoy başkanlığında, KTO meclis üyeleri, genç ve kadın girişimci üyeleri, komite üyeleri ve misafirlerinin katılımıyla gerçekleşti. Yönetim kurulu başkan yardımcısı Mustafa Gülçan'ın aylık faaliyetleri aktarmasının ardından meclis toplantısı bilgilendirme sunumları ile devam etti. Faaliyetler hakkında konuşan meclis başkan yardımcısı Gürsoy, “Odamız kadın girişimcileri, Körfez Belediyesi, kent konseyi ve halk eğitim merkezinin ortak çalışması ile Kiraz Kafe, bu ay itibari ile hayata geçti. Kiraz Kafe kadın girişimcilerimize ciddi katkılar sunacak. Uzun süredir çalışmaları devam eden ve bu sürece büyük katkılar sunan odamızın kadın girişimcilerine buradan teşekkür ediyor, başarılarının devamı diliyorum. Yine ay içinde verimli ziyaretler gerçekleştiren genç girişimciler icra kurulumuza, sigortacılık sektörünün sıkıntıları, geleceği ile ilgili konularda fikir alışverişinde bulunmak üzere ilçemizde sigorta acenteleri sahipleri ile bir araya gelen sigortacılık komitesi üyelerimize de özverili çalışmaları için teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Körfez Ticaret Odası (KTO) Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Nihat Can Kırcı, genç girişimcilerin aylık faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı. KTO üyelerinden Körfez Karton Bardak firmasının sahibi Perihan Öztürk, firmasının faaliyetleri ve ürünleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. AIESEC öğrenci organizasyonundan Nurdan Çandır, uluslararası öğrenci değişim ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi verdi.