Kirazlıyalı Spor Tesisi tamamlandı

Körfez Belediyesi tarafından Kirazlıyalı'da kötü durumda olan tesis yenilenerek, gençlerin kullanımına hazır hale getirildi.

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde gençleri sporla buluşturacak tesislerin sayısını arttırıyor. Spor akademilerinde binlerce çocuğa eğitim veren Körfez Belediyesi, ilçedeki spor tesisi sayılarını da artırıyor. Bu çerçevede, Kirazlıyalı'da atıl durumda bulunan tesiste Körfez Belediyesi tarafından yenilendi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de tesisteki son durumu yerinde inceledi. Mevcutta bulunan açık sahanın üstünün kapatıldığı proje çerçevesinde sporcular için soyunma odaları ve dinlenme alanlarının yer aldığı bina da baştan sona yenilendi.

Gençlerin talebini yerine getirdiklerini ifade eden Söğüt, "Gençlerimizin heyecanı çok güzeldi. Bizden istedikleri spor yapabilecekleri bir alandı. Bizler de buranın üstünü kapattık ve onlara yakışan modern bir tesis yapmak istedik. Çok da güzel oldu" dedi.