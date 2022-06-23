Kirazpınar'da çöpler yer altına iniyor

Gebze'de çöp konteynırlarının yer altına alınması çalışmaları çerçevesinde Kirazpınar Emlak Konutlarında 32 yer altı çaça sistemi devreye alındı.

Kirazpınar Emlak Konutları sakinlerini ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yapılan çalışmalar hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirdi. Büyükgöz, "Bölgemizde 32 adet yer altı çaça sistemi kurulumu yapıldı. Çalışma yapılan tüm noktalar; altyapı, çaça aracı, site içi kullanım ve site yönetiminin talepleri gibi birçok durumların değerlendirilmesi yapılarak belirleniyor. Yapılan bu çalışmada çöplerin yer altına inmesiyle çevreci, estetik ve modern bir şehir görüntüsü oluşturuluyor. Sunulan bu hizmetten Kirazpınar toplu konut bölgesi olarak 2141 daire ve yaklaşık 10 bin kişi yararlanmış olacak. Bölgemizdeki 32 yeni sistemle birlikte yer altı çöp sistemimizi 318'e yükseltmiş olduk" ifadelerini kullandı.